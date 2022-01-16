Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri "Kirletme Kazandır Projesi" geliştirdi - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, atık ürünlerin geri dönüşümünü sağlamak ve doğayı korumak amacıyla "Kirletme Kazandır BUBYO" sloganı ile proje gerçekleştirdi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje kapsamında atık malzemeler toplanarak boyanıp dekoratif eşyalara dönüştürülüyor.

Proje hakkında bilgi veren grup sözcüsü Oğuzhan Demirbaş, takım çalışması dersi kapsamında geri dönüşümü olan olmayan atıkları tekrar kazandırmak ve çevreyi korumak amacıyla takım arkadaşları Meryem Erol, Enes Şükrü Akyabağ, Ömer Büyükyıldız ile birlikte projemizi başlattıklarını söyledi.

Topladıkları ürünleri temizledikten sonra sponsor firmaların iş birliği ile gerekli araç, gereç ve boya malzemelerini aldıklarını belirten Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ürünlerin geri dönüşümü tamamlanırken sosyal medya hesaplarından sesimizi herkese duyurmaya ve bilinçlendirmeye yönelik paylaşımlarda bulunduk. Ürünlerimizi ve geri dönüşümünün önemini Burhaniye halkına ve öğrencilere anlatmak için Ören Mahallesi Meydanı'nda ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stant açtık. Sergilediğimiz ürünleri satarak elde ettiğimiz geliri SMA hastası kardeşlerimize bağışta bulunduk."

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ise bu yıl takım çalışması dersinde 24 farklı projeyle toplumun hassasiyet gösterdiği ve farkındalık yaratabileceğimiz projeler oluşturduklarını belirterek, projenin gerçekleşmesinde gösterdikleri çabadan dolayı öğrencilerine teşekkür etti.