Üye Girişi
Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri "Kirletme Kazandır Projesi" geliştirdi - Son Dakika

Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri "Kirletme Kazandır Projesi" geliştirdi

16.01.2022 15:40
Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri "Kirletme Kazandır Projesi" geliştirdi

Bir son dakika haberine göre Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, atık ürünlerin geri dönüşümünü sağlamak ve doğayı korumak amacıyla "Kirletme Kazandır BUBYO" sloganı ile proje gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, atık ürünlerin geri dönüşümünü sağlamak ve doğayı korumak amacıyla "Kirletme Kazandır BUBYO" sloganı ile proje gerçekleştirdi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği proje kapsamında atık malzemeler toplanarak boyanıp dekoratif eşyalara dönüştürülüyor.

Proje hakkında bilgi veren grup sözcüsü Oğuzhan Demirbaş, takım çalışması dersi kapsamında geri dönüşümü olan olmayan atıkları tekrar kazandırmak ve çevreyi korumak amacıyla takım arkadaşları Meryem Erol, Enes Şükrü Akyabağ, Ömer Büyükyıldız ile birlikte projemizi başlattıklarını söyledi.

Topladıkları ürünleri temizledikten sonra sponsor firmaların iş birliği ile gerekli araç, gereç ve boya malzemelerini aldıklarını belirten Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ürünlerin geri dönüşümü tamamlanırken sosyal medya hesaplarından sesimizi herkese duyurmaya ve bilinçlendirmeye yönelik paylaşımlarda bulunduk. Ürünlerimizi ve geri dönüşümünün önemini Burhaniye halkına ve öğrencilere anlatmak için Ören Mahallesi Meydanı'nda ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stant açtık. Sergilediğimiz ürünleri satarak elde ettiğimiz geliri SMA hastası kardeşlerimize bağışta bulunduk."

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ise bu yıl takım çalışması dersinde 24 farklı projeyle toplumun hassasiyet gösterdiği ve farkındalık yaratabileceğimiz projeler oluşturduklarını belirterek, projenin gerçekleşmesinde gösterdikleri çabadan dolayı öğrencilerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Balıkesir Üniversitesi, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri 'Kirletme Kazandır Projesi' geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek         
15:41
Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü         
15:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
15:40 Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenecek
15:27 Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 15:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Balıkesir'de üniversite öğrencileri "Kirletme Kazandır Projesi" geliştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement