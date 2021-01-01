Balıkesir'de, kent merkezi, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 10, Bandırma'da 4 ve Ayvalık'ta 2 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 94,87 gram metamfetamin, 1,50 gram sentetik kannabinoid, 68 sentetik ecza hap, 2,20 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda 20 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
???????18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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