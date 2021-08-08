Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var - Son Dakika

Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valiliği tarafından duyurulan haberde 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. İlde bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

OTOBÜS YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 112 acil müdahale ekiplerimiz ve trafik birimlerimiz kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşlarımızın tamamının Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk edilmesini sağlamış olup tedavileri devam etmektedir."

2 ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.

40 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

VALİ ŞILDAK, OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden yolcu otobüsünün, sabah saatlerinde yoldan çıkmasıyla, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu ve yaralıları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Şıldak, kazayla ilgili Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den bilgi aldı.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA: YÜREĞİMİZE ATEŞ GİBİ DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili, "Balıkesir'de bu sabah yaşanan ve 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otobüs kazası yüreğimize ateş gibi düştü. Rabbim, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden baş sağlığı dileyerek, "Acı bir haber… Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara da acil şifalar diliyorum" sözlerine yer verdi.





İşte olay yerinden ilk görüntüler;