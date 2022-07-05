Balıkesir 'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 2 çocuk ve anneleri ile anneannelerinin cenazesi, Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki trafik kazasında vefat eden 4 kişi defnedildi - Son Dakika

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