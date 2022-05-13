BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

13.05.2022 02:23
BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü tarafından Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) acı haberi, Balıkesir'in Balya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü tarafından Köprübatı Hudut Karakolu'na düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) acı haberi, Balıkesir'in Balya ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu'na, Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın acı haberi, Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Çamavşar Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar'a (40) ulaştı.

Askeri yetkililerden acı haberi alan ve fenalaşan Mehmet Salar'a, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Türk bayrağı asılan eve taziye için ailenin yakınları ve komşuları geldi.

Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın evin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi. Şehit Piyade Er Osman Salar, yarın memleketi Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek.

BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Hudut Karakolu, Balıkesir, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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