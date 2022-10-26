Balıkesir Bigadiç'te 4,2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
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Balıkesir Bigadiç'te 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

26.10.2022 15:16

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da yıkım bilgisi alınmazken ekipler bölgeye intikal etti.

Son dönemde Kahramanmaraş'tan gelen art arda deprem haberlerinin ardından bu sefer de Balıkesir'den endişelendiren bir haber geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27 sıralarında 7 bin kilometre derinlikte, 39.537 enlem ve 28.203 boylamda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ŞU ANA KADAR YARALI BİLGİSİ YOK

Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendisini dışarı atarken ekipler de bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar herhangi bir yıkım ya da yaralı bilgisi yok. AFAD'dan da depremle ilgili açıklama yapıldı.

Son Dakika: Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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SON DAKİKA: Balıkesir Bigadiç'te 4,2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
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