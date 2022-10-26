Balıkesir Bigadiç'te 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

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Son dönemde Kahramanmaraş'tan gelen art arda deprem haberlerinin ardından bu sefer de Balıkesir'den endişelendiren bir haber geldi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27 sıralarında 7 bin kilometre derinlikte, 39.537 enlem ve 28.203 boylamda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ŞU ANA KADAR YARALI BİLGİSİ YOK

Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendisini dışarı atarken ekipler de bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar herhangi bir yıkım ya da yaralı bilgisi yok. AFAD'dan da depremle ilgili açıklama yapıldı.