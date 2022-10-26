Son dönemde Kahramanmaraş'tan gelen art arda deprem haberlerinin ardından bu sefer de Balıkesir'den endişelendiren bir haber geldi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27 sıralarında 7 bin kilometre derinlikte, 39.537 enlem ve 28.203 boylamda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeniyle çok sayıda kişi kendisini dışarı atarken ekipler de bölgeye sevk edildi. Şu ana kadar herhangi bir yıkım ya da yaralı bilgisi yok. AFAD'dan da depremle ilgili açıklama yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir Bigadiç'te 4,2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika