Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

18.04.2022 11:35
Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Kulak Mahallesi'nde Maksut Sami Şen'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ailesiyle birlikte Karacabey'den dönen Şen, evde yangın çıktığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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Balıkesir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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