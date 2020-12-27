Balıkesir'in Marmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, C.M'nin evinde yaptıkları aramalarda 12 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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