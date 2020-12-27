Operasyon düzenleyen ekipler, C.M'nin evinde yaptıkları aramalarda 12 gram metamfetamin ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu

Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı

Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi?

Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti