Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası

22.04.2022 17:36

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 16 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanıktan 2 kardeşin 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz 2 sanığın beraatine...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 16 yıl önce okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanıktan 2 kardeşin 2'şer kez müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz 2 sanığın beraatine karar verildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kuzenler Tuğçe Yıldırım ve Büşra Karabacak'a yönelik "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu sanıklar Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y. ile tutuksuz yargılanan Ahmet Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Yeliz E, öldürülen çocukların yakınları ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Seyhan Y. ve Ayhan Y'ye "kasten öldürme suçundan" 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanıkların cezasını, 2'şer kez müebbet hapse indirdi.

Tutuksuz yargılanan Yeliz E. ile Ahmet Ç'nin ise beraatine hükmedildi.

Duruşma sonrası karara tepki gösteren anne Ayşe Yıldırım ile anne Hanife Karabacak ağladı. Fenalaşan Yıldırım'a sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ailelerin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuksuz yargılanan 2 sanığın beraatlerini kabullenemediklerini söyledi.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle medikal ürünler satmak için köye gittiği iddia edilen Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E. ve Ahmet Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, tutuklanan şüpheliler çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine 21 Ekim 2017'de tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmış, mahkeme heyeti, sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası
Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası
Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası
Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası

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Savaştepe, Balıkesir, Mahkeme, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BALIKESİR - Kuzenlerin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa 2'şer kez müebbet hapis cezası - Son Dakika
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