BALIKESİR MERKEZLİ 23 İLDE FETÖ OPERASYONU: 42 GÖZALTI - Son Dakika

BALIKESİR MERKEZLİ 23 İLDE FETÖ OPERASYONU: 42 GÖZALTI

BALIKESİR merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 52 adrese operasyon düzenlendi, 42 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 52 adrese operasyon düzenlendi, 42 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 10 muvazzaf askeri personel, 10 Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 sivil mahrem imam olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde 52 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

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