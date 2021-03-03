Son dakika: Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika: Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

03.03.2021 00:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Bursa ve Çanakkale illerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.


Kaynak: DHA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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