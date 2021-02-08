Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54... - Son Dakika

Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54...
08.02.2021 08:23
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son Dakika Oyuncu Emre Kınay, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan sert yanıt: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın PSG, Olympique Marsilya'yı deplasmanda 2-0 yendi Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj