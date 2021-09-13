Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün mahrem yapılanmasına yönelik alınan çok sayıda gözaltı kararına istinaden operasyon başlatıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonda mahrem yapılanmaya yönelik çok sayıda gözaltı kararı alındığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı - Son Dakika