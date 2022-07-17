Son Dakika | BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4)

17.07.2022 15:16

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçakları ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

"Çevrelemek üzereyiz yangını"

Yangın bölgesine gelen Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Şu an itibarıyla bir saat öncesine göre daha iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Şıldak, şöyle konuştu:

"Zira çok güçlü ve hızlı bir müdahaleyle karadan, havadan yayılımı önlemek ve belli bir alana hapsetmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz, 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Çevrelemek üzereyiz yangını. Eğer rüzgarın bugün 30 kilometre hızla esen rüzgarın yangına olan tesiri biraz düşerse ve alandaki arazi çalışmalarımızdaki ekiplerimiz tamamen yangının etrafını çevirmeyi başarabilirse ki bunun için büyük gayret gösteriyorlar. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Karagöz Mahallemiz riskli bir durum yaşadı. Ekiplerimiz karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle buraya sıçramasını önledi. Şu anda başka bir yerleşim alanı üzerinde risk bulunmuyor."

Vali Şıldak, çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu anda tekrar ilave olarak hem karadan hem de havadan yeni unsurlar da gelmek üzere. Daha güçlü bir şekilde müdahale olacak. Şu arada birkaç dakika içinde tekrar alan üzerinde yoğun bir su boşaltma yapacak helikopterler. Şu an yakıt ikmali için havalimanındalar. Daha güçlü bir şekilde geri dönecekler." ifadesini kullandı.

"İnşallah hava kararmadan kontrol altına alabilmiş oluruz"

Bölgeye gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karacabey, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiklerini belirten Karacabey, "Çok büyük oranda kontrol altına aldık da diyebiliriz. Henüz tamamen kontrol diyemiyoruz ama epeyce kolaylanmış durumda. Çalışmalarımız sürecek. İnşallah hava kararmadan kontrol altına alabilmiş oluruz." dedi.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 20:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement