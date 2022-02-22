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Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

22.02.2022 08:54

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde bekçi olarak görev yapan M.Ö. ile siteye zorla girmek istedikleri öne sürülen Erdoğan Gönül ve K.T. arasında kavga çıktı.

Site bekçisi M.Ö, kendisini darbettiğini ileri sürdüğü Erdoğan Gönül ve K.T'ye pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gönül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pompalı tüfekle yaralanan K.T. ile darbedilen site bekçisi M.Ö, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gönül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Site bekçisi M.Ö, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)
Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

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Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Son dakika haberi! BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberi! BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir, Edremit, Bekçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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