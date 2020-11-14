Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri - Son Dakika

Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri

14.11.2020 13:24
Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri, System.String[]

Son dakika haberi: Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycan Uyruklu Mammadagha Safarov için Üniversite Senatosu tarafından Şükran Beratı verildi.

Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycan Uyruklu Mammadagha Safarov için Üniversite Senatosu tarafından Şükran Beratı verildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zafer sonrası Balıkesir Üniversitesi Senatosu'nun aldığını kararı bir kez daha anlamlı kıldı.

Balıkesir Üniveristesi Senatosu tarafından Şehit Mammadagne Safarov için verilen Şükran Beratı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Balıkesir Üniversitesi Senatosu'nun Azerbaycan'da şehit düşen öğrencisi Mammadagne Safarov'u "Türk Milleti Şehidi" olarak kabul etmesi büyük takdir topladı.

Balıkesir Senatosu'nun Şükran Beratı

Şükran Beratında; "Azerbaycan toprağı Karabağ'ı düşman işgalinden kurtarmak için sınır bölgesinde vatanı, milleti, dini, devleti, istiklal ve istikbali uğruna canını feda eden, 2014-2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenci olan aziz şehit Mammadagha Safarov'u Bir Millet İki Devlet Anlayışı ile Türk Milletinin şehidi olarak kabul ediyor; bu duygu ve inançla, kahraman şehidimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor; aziz ailesine Balıkesir Üniversitesi Şükran Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsmi konferans salonuna verilecek

Balıkesir Üniversitesi Senato kararı ile ayrıca Mammadagha Safarov'un ismi, 2014-2019 yılları arasında öğrencisi olduğu Mühendislik Fakültesinde ek inada yer alan Konferans Salonuna verilecek.

"Şehidimizin kanı yerde kalmadı"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Şehit Mammadagna Safarov'un babası Balakishi Safarov ile telefon görüşmesi yaparak baş sağlığı diledi. Rektör Kuş telefon konuşmasıyla ilgili ayrıntıyı sosyal medya hesaplarından şu şekilde duyurdu: "Bugün Azerbaycanlı Şehidimiz Mammadagha Safarov'un kıymetli babası Balakishi Safarov ile telefonda görüşerek baş sağlığı diledim. Konuşmasının sonunda bana 'Balamın kanı yerde kalmamıştır.' diye söyledi. Doğru. Şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. - BALIKESİR

Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri
Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri

Üniversite, Azerbaycan, Balıkesir, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Balıkesir Üniveristesi'ne Şükran Beratı takdiri - Son Dakika


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