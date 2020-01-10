Son dakika! Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, kamp iptal... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, kamp iptal... - Son Dakika Spor

Son dakika! Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, kamp iptal...

6 saat önce

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda eski dönem alacakları nedeniyle federasyona başvuran futbolcuların bulunduğu kaydedildi.

Son dakika! Balıkesirspor'da 6 futbolcu takımdan ayrıldı, kamp iptal..., System.String[]

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, takımda eski dönem alacakları nedeniyle federasyona başvuran futbolcuların bulunduğu kaydedildi.


Ödeme zamanında yapılamadığı için Doğa İşeri'nin arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldığı, Foxi Kethewoama'nın ise kampa hiç katılmadığı bildirildi.


Futbolculardan Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen'in de fesih haklarını kullanacaklarını belirttikleri aktarılarak, açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bu olumsuz gelişmeler üzerine takımımızda kalan futbolcular ve teknik ekibimiz bir araya gelerek toplantı yapmışlardır. Yapılan toplantı sonrası yaşanan bu olumsuz durum nedeniyle teknik ekibimiz, futbolcularımız öncelikle yarın yapılacak Yukatel Denizlispor hazırlık maçına çıkmak istemediklerini ve maçın iptal edilmesini, sonrasında ise hazırlık kampının bu şartlarda devam etmesinin anlamsız olduğunu belirtmeleri üzerine hazırlık kampımızın 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir."


Altınordu ve Balıkesirpor gençlerini izleyelim...

Atilla Özmen, Okan Alkan, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:17 
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