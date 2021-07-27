TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transfer iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Balıkesirspor stoper Sedat Dursun ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

Balıkesirspor, bu imzalarla birlikte iç transferde 7 oyuncuyla anlaşmaya varmış oldu.