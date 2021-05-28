Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su - Son Dakika

Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su

28.05.2021 09:36

Son dakika haberi: Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Balıklıgöl'den getirdikleri suyu Van Gölü'ne dökecekler.

Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su

BİTLİS - Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Balıklıgöl'den getirdikleri suyu Van Gölü'ne dökecekler.

410 kilometre pedal çeviren topluluk, 140 kilometre daha giderek yanlarında getirdikleri Balıkgöl suyunu Van Gölü'ne dökerek, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" projesine destek olacaklar. Balıklıgöl'den aldıkları bir pet şişe suyu, Şanlıurfa'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar pedal çevirerek getiren URBİT ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, doğaseverler tarafından karşılandı. Van Gölü'nün Tatvan sahilinde karşılanan bisiklet grubu, Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletle 4 günde 410 kilometre yol kat ettiklerini söylediler.

Van Gölü'nün temizliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, "Dünyanın en büyük akvaryumu olan Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su taşıyan URBİT Başkanı Mehmet Aslan'a ve üyelerine teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün de Balıklıgöl gibi temiz ve berrak kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Balıklıgöl'den aldıkları suyu Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü'ne dökeceklerini belirten URBİT Başkanı Mehmet Aslan da, "Bu gece Tatvan'da konaklayacağız ve yarın da bisiklet sürerek 140 kilometre yol gideceğiz. Amacımız Van Gölü'nün güzelliğine ve çevre temizliğine dikkat çekmektir" dedi.

Gölün temiz kalmasına katkı sunmak için bisiklet turu düzenlediklerini kaydeden Aslan, "Van Gölü Aktivistleri Derneği ile birlikte hazırladığımız proje kapsamında Şanlıurfa'dan Van Gölü'ne pedal çevirdik. Toplam yolumuz 550 kilometredir. Balıklıgöl'den aldığımız saf, temiz ve berrak suyunu getirip Van Gölü suyu ile birleştirmek istedik. Önceki günlerde buraya bir davet üzerine gelmiştik ve bir etkinliğe katılmıştık. Buradaki güzelliklere hayran kalmıştık. Bu nedenle 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla gölü koruyabilmek ve tanıtabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu etkinlik için pazartesi günü 4 arkadaşımız ile birlikte Şanlıurfa'dan hareket ettik ve şu an Tatvan sahilindeyiz. Tatvan Bisiklet Topluluğu ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından karşılandık. Sabah buradan hareket edeceğiz ve suyu Edremit'te Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'e teslim edeceğiz. Dünyanın en büyük akvaryumundan aldığımız suyun temizliği inşallah Van Gölü'ne nasip olur. İnsanların çevreye zarar vermemelerini ve doğayı korumalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama sonrası URBİT ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve Tatvan Bisiklet Topluluğu'ndan oluşan bisikletli grup, ellerinde "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" yazılı afişle pedal çevirerek sahil turu yaptılar.

Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su
Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su
Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su
Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Balıklıgöl'den Van Gölü'ne su - Son Dakika


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