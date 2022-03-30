Son dakika... Balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı

30.03.2022 00:57
Son dakika... Balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı

Son dakika haberleri: İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar kısa süre içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucunda, görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.T., M.Y. ve M.Ö. olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. "Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak" suçlarından toplam 2570 TL idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Jandarma, Menemen, Düğün, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika


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