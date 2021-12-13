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Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı - Son Dakika

Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı

13.12.2021 09:27
Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı

Son dakika! Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı. Gemilerden birinin baş aşağı sürüklendiği ifade edilirken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

İsveç'in yerel kanallarından birinin aktardığına göre, Danimarka adası Bornholm ile İsveç'in güneyindeki Ystad şehri arasında iki kargı gemisi çarpıştı.

"NASIL OLDU BİLMİYORUZ"

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemilerden biri baş aşağı yüzüyor. İsveç Denizcilik İdaresi İletişim Müdürü Jonas Franzen, "Tam olarak nasıl oldu bilmiyoruz, Su karanlık ve çok soğuk, denizden çığlık sesleri gelmiş ama henüz kimse bulunamadı" dedi.

Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı
İngiliz gemisi

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç'ten en az on kurtarma botu olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor. Bölgeye helikopterler de gönderildi.

Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı
Danimarka gemisi
Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı - Son Dakika


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