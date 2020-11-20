İslam Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl mart ayından mayıs ayına kadar kapalı kalmıştı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulunda, hayvan pazarının durumu görüşüldü. Kurul, ikinci bir duyuruya kadar pazarın kapatılmasını kararlaştırdı.

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