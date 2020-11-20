Son Dakika | Banaz'da kurulan canlı hayvan pazarı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
20.11.2020 16:01
Son dakika haber... Uşak'ın Banaz ilçesinde, cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
İlçe Hıfzısıhha Kurulunda, hayvan pazarının durumu görüşüldü. Kurul, ikinci bir duyuruya kadar pazarın kapatılmasını kararlaştırdı.
İslam Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl mart ayından mayıs ayına kadar kapalı kalmıştı.
Son Dakika Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi 65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı "İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu