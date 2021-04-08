Son Dakika | Bandırma'da etil alkol ele geçirildi
08.04.2021 09:57
Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın işyerinde sahte alkollü içki yaparak sattığı ihbarını alan polis ekipleri düzenlenen operasyonda çok miktarda etil alkol ele geçirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın işyerinde sahte alkollü içki yaparak sattığı ihbarını alan polis ekipleri düzenlenen operasyonda çok miktarda etil alkol ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince "Alkollü İçki Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Bandırma İlçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; şüpheli şahsın işyerinde sahte alkollü içki yaparak satışını yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda 480 litre etil alkol, 96 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde 0.5 litre sahte votka ele geçirildi.
Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikata devam edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
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