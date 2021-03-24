Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince (BANÜ) düzenlenecek görsel sanatlar temalı online bienalin hazırlıkları devam ediyor.

BANÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilecek 1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali için 52 ülkeden 944 sanatçı, 1110 eserle başvuruda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya küratörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlik için Türkiye'nin fotoğraf dalında ilk kadın profesörü Güler Ertan ve Bulgaristan'ın önemli sanatçılarından Prof. Velislav Minekov'un aralarında bulunduğu 9 kişilik jüri, 1110 eseri değerlendirmeye başladı.

Jürinin belirleyeceği yaklaşık 350 eser, 17-24 Nisan'da, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Sanatseverler 3D dijitalleştirilmiş eserlerin bulunduğu gerçek bir mekanda, sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik bir bienal deneyimi yaşayacak.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, düzenledikleri ilk bienale dünyanın dört bir köşesinden başvuru olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bienaller, şehirlerin 'Ben buradayım' mesajını görkemli bir şekilde dünyaya sunduğu en geniş sanatsal etkinliklerdir. Bu ilgi gösteriyor ki Balıkesir, 'Ben buradayım' diye adeta haykırıyor. Türkiye'deki bütün üniversitelerle iletişime geçtik. Özellikle yurt dışını çok önemsedik. Sanat etkinliği olan camia ve derneklerle birebir iletişim kurduk."???????