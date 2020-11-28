Son Dakika | Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi
28.11.2020 18:41
Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 13 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 19'a yükseldi.
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