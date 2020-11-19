Son dakika! Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 8'e yükseldi
19.11.2020 20:33
Son dakika haberler... TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 5 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 8'e yükseldi.
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