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Son Dakika | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın - Son Dakika

Son Dakika | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

09.01.2022 23:34
Son Dakika | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Son dakika haberler: Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı.

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslümanın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

TRT World'deki habere göre, kamptaki güvenlikten sorumlu polis yetkilisi Kamran Hüseyin, yangında 1200 evin yandığını, 5 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Hüseyin, öğleden sonra çıkan yangının akşam kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Bangladeş, Myanmar, Arakan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın - Son Dakika


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