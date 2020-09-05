Son Dakika: Bangladeş'te camide çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: Bangladeş'te camide çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Son Dakika: Bangladeş'te camide çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi, System.String[]

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Başkent Dakka'nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camii'nde klimaların patlaması nedeni ile yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, bugün hastanede tedavi altında olan 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında cami imamı, müezzin ve 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamaya caminin altından geçen doğalgaz borusunun neden olduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Caminin altından bir doğalgaz borusu geçiyor. Boruda meydana gelen kaçak nedeni ile gaz yukarı yükselmiş. İlgili kurum bununla ilgili bir önlem almamış. Gaz klimanın elektrik kablosuna temas ederek, patlamaya yol açmış. Klimalar da birbirine bağlı olduğu için bir anda camide bulunan 6 klimanın hepsi patlamış. Patlamada çıkan alev gazla birleşince yangına neden olmuş. Yaralıların yüzde 70'i yandı ve durum tehlikeli" dedi.

Bangladeş Başbakanı Shek Hasina, olayın derinlemesine araştırılması için 5 kişilik bir ekip görevlendirdi. - DAKKA

Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Bangladeş'te camide çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok
Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu         
15:25
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş         
08:20
Mardinli çoban 100 liralık taksiti ödeyemediği için eşeği elinden alınacak Mardinli çoban 100 liralık taksiti ödeyemediği için eşeği elinden alınacak         
08:02
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
19 yaşındaki genç, arkadaşlarına yardım etmek isterken canından oldu 19 yaşındaki genç, arkadaşlarına yardım etmek isterken canından oldu         
06:40
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın         
23:45
Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı         
23:29
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 03:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Bangladeş'te camide çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei