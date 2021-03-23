Son Dakika | Bangladeş'te Cox Bazar'daki kampta yaşayan Ebu Tahir yangın anlarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bangladeş'te Cox Bazar'daki kampta yaşayan Ebu Tahir yangın anlarını anlattı Açıklaması

23.03.2021 16:21
Son Dakika | Bangladeş'te Cox Bazar'daki kampta yaşayan Ebu Tahir yangın anlarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta bulunan Ebu Tahir, çıkan yangın sonucu mültecilerin yaşadığı 5-6 yerleşim alanının tamamen yok olduğunu, yaklaşık 15-20 bin ailenin etkilendiğini ve net ölü sayısının belli olmadığını söyledi.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta bulunan Ebu Tahir, çıkan yangın sonucu mültecilerin yaşadığı 5-6 yerleşim alanının tamamen yok olduğunu, yaklaşık 15-20 bin ailenin etkilendiğini ve net ölü sayısının belli olmadığını söyledi.

Tahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıktığı noktaya yakın oturduğunu belirterek, "Mültecilerin yaşadığı 5-6 yerleşim alanı yangında tamamen yok oldu, kül oldu. Yangından yaklaşık 15-20 bin aile etkilendi. En çok can kaybı çocuklardan var ama net kayıp sayısını şimdi söylemek zor." dedi.

Türkiye tarafından yaptırılan sahra hastanesinde çalıştığını aktaran Tahir, hastanenin yangında tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını ve farklı sivil toplum kuruluşlarının bölgede çalışma yaptığını aktaran Tahir, "Bazı sivil toplum kuruluşları mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, gözlerimle çok acı tablolar gördüm. İnsanlar susuz ve yemeksiz bir şekilde buradalar, yangın sonrası acı tablolar oluştu." ifadelerini kullandı.

İnsanların yardıma muhtaç bir durumda olduğunu belirten Tahir, Türk Kızılayın bölgede çalışmalar yaptığını söyledi.

Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinin bölgedeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

En az 15 kişi hayatını kaybetti, 400 kişiye ise ulaşılamıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangında, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söylemişti.

Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurgulamıştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 10 binden fazla barınağın kül olduğu bildirilirken, kamp içindeki hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan, 55 binden fazla göçmenin etkilendiği aktarılmıştı.

Bangladeş, Yangın, TİKA, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bangladeş'te Cox Bazar'daki kampta yaşayan Ebu Tahir yangın anlarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Bülent Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Turgut Zileli, 98 yaşında hayatını kaybetti Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Edin Dzeko ile yolları ayırıyor Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü         
16:13
Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 18 milyon euroluk teklif yaptı         
16:12
Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 1400'e yükseldi         
16:07
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor İGDAŞ, İstanbul'da Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Çalışıyor         
16:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 17:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bangladeş'te Cox Bazar'daki kampta yaşayan Ebu Tahir yangın anlarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei