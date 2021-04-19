Son dakika... Bangladeş'te Hefazat-e-İslam grubunun bir yöneticisi, Modi karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alındı - Son Dakika

Bangladeş'te önemli İslami gruplardan Hefazat-e-İslam'ın üst düzey ismi Mamunul Haque, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeyi ziyareti sırasında düzenlenen protesto gösterilerini yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet yetkilisi Harunur Rashid, Hefazat-e-İslam'ın Genel Sekreteri Haque'ın, başkent Dakka'da???????, Modi'nin ziyareti sırasında düzenlenen gösterileri yönlendirmek ve şiddeti kışkırtmak suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Bangladeş basınında ise Haque ile beraber grubun bazı yerel yöneticilerinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Hefazat-e-İslam, Modi'nin Bangladeş'e iki günlük ziyareti konusunda Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'yı eleştirmişti. Ziyaret sırasında düzenlenen protesto gösterilerinde, polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda, en az 17 Hefazat-e-İslam taraftarı hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Başbakanı Hasina, ay başında yaptığı bir açıklamada, Hefazat-e-İslam grubunu, şiddete başvurmaya devam etmeleri durumunda, sonuçlarına katlanacakları konusunda uyarmıştı.