Son dakika! Bangladeş'te selden etkilen bölgelerde gıdaya ve temiz suya erişim zorlaştı - Son Dakika
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Son dakika! Bangladeş'te selden etkilen bölgelerde gıdaya ve temiz suya erişim zorlaştı

20.06.2022 11:29
Son dakika! Bangladeş'te selden etkilen bölgelerde gıdaya ve temiz suya erişim zorlaştı

Son dakika haberleri: Bangladeş'te aşırı yağışların yol açtığı sellerden etkilenen bölgelerde, temiz suya ve gıdaya erişimin zorlaştığı bildirildi.

Bangladeş'te aşırı yağışların yol açtığı sellerden etkilenen bölgelerde, temiz suya ve gıdaya erişimin zorlaştığı bildirildi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanı Enamur Rahman, yağışlardan en çok etkilenen Sunamganj ve Sylhet bölgelerinden 100 bine yakın kişinin tahliye edildiğini ve bu bölgelerde 4 milyon kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Ülkede, 17 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yaşayan kişilerin temiz suya ve gıda erişimini engellediği belirtildi.

Yerel televizyon kanalı Ekattor TV, milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Bangladeş hükümeti, ordunun mahsur kalanları kurtarmak için çalıştığını ifade etti.

Ulusal Sel Tahminleri ve Uyarı Merkezi, dün, Sunamganj ve Sylhet bölgelerindeki selin 24 saat içinde daha da kötüleşebileceğini bildirmişti.

Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Yetkililer, 17'si yıldırım isabet etmesi, 5'i boğulma, 4'ü toprak kayması ve 1'i feribot kazasında olmak üzere 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Son 15 yılda kentin yüksek bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Bangladeş'te selden etkilen bölgelerde gıdaya ve temiz suya erişim zorlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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