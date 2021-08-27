Son dakika... Bangladeş'te yolcu gemisi ve tekne çarpıştı: 21 ölü - Son Dakika

Bangladeş'te bir yolcu gemisi ve teknenin çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 109 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde bir yolcu gemisi ve tekne çarpıştı. Yerel yetkililer, gemide 100'den fazla kişinin bulunduğunu, teknede ise kum taşındığını belirterek, olayda 9'u kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Can kaybının artmasından endişelendiklerini ifade eden yetkililer, 50'den fazla kişinin kayıp olduğunu aktardı. İtfaiye Sözcüsü Taufiqul Islam da dalgıçların bölgede kayıpları aramaya devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Bangladeş'te Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 2 farklı gemi kazasında toplam 64 kişi ölmüştü. - DAKKA