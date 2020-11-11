Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında - Son Dakika

Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında

11.11.2020 15:07
Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında, System.String[]

Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşının Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı yaptığı dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya çıktığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Ankara'da düzenlenen operasyonla sahte kimlikle yakalandıktan sonra gönderildiği İstanbul'da tutuklanan şüpheliye yönelik suçlamaların ayrıntıları savcılığın sevk yazısında yer aldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen tutuklama talepli sevk yazısında, şüphelinin Asya Katılım Bankası A grubu hissedarlarından olduğu ve 1 Temmuz 1997'de 100 bin adet A grubu pay ile ortaklığa giriş yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelinin Bank Asya hesaplarının incelenmesinde 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihlerindeki hesap bakiyesi arasındaki farkın 219 bin 538 lira olduğunun belirlendiği aktarılan sevk yazısında, dosyadaki bilirkişi raporuna göre, şüphelinin Bank Asya hesabında özellikle 2014 yılında dolar, avro ve TL cinsinden kasadan nakit efektif olarak yatırılmış şekilde yüksek meblağlı katılım hesapları açtırdığı, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin lira seviyesine kadar çıkarıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Kamil Yavuz M.'nin örgüt nezdinde hesap bakiyelerinin artırma çabası içerisinde olduğuna kanaat getirildiği, ayrıca hesap hareketlerinin incelenmesinde burs, kurban bedeli ve zekat gibi pek çok para transferi yapıldığının anlaşıldığına vurgu yapılarak, şüphelinin kendi beyanına göre 1999 yılından itibaren kullandığı GSM hattı üzerinden, örgüt içi haberleşme uygulaması ByLock kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin FETÖ tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez değişik sürelerde görüşmesinin olduğunun tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, yapılan aramada şüphelinin örgüt ile bağlantısını ortaya koyan pek çok bulguya rastlandığı belirtildi.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Bank Asya, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Gözü dönmüş cani, otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti! O anlar kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış
Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı         
15:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım         
13:49
Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı         
13:41
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı         
09:21
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 15:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei