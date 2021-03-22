Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi - Son Dakika

Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

22.03.2021 14:59

Son dakika gündem haberine göre Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndiBURSA'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G.

Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

BURSA'da banka şubesine maskesiz girmek isteyen, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine de maske takmamak için direnen Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü. Anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.?yi maske takmaları yönünde uyardı.

İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere,?Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım? dedi.

40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, 'Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum' dedi.

Derya EVREN - Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)-

Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi
Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi

Osmangazi, Polis, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız, polise 40 dakika direndi - Son Dakika


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