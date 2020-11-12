Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi

12.11.2020 18:22
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sinop'ta bir bankın üzerine bırakılan kıyafet ve çanta polisi alarma geçirdi.

Sinop'ta bir bankın üzerine bırakılan kıyafet ve çanta polisi alarma geçirdi. Polis muhtemel bir intihar durumuna karşın olay yeri yakınındaki sahil ve uçurum kenarında arama yaptı.

Olay, Karakum mevkisinde belediye spor aletlerinin bulunduğu bir parkta meydana geldi. Spor yapmaya gelen vatandaşlar parktaki bankın üzerinde sahipsiz bir çanta ve kıyafetlerin olduğunu fark etti. Vatandaşlar bir süre bekledikten sonra çantayı ve kıyafetleri kimsenin almaya gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önce çantayı ve kıyafetleri inceledi. Çantadan herhangi bir kimlik çıkmaması üzerine polisler intihar olabileceği düşüncesiyle bankın çevresinde deniz ve uçurum kenarlarında arama başlattı. Havadan drone desteği ile de yapılan aramalar sonucunda herhangi bir intihar bulgusuna rastlanılmazken olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıkta kan izleri görüldü. Kan izlerini takip eden polis ekipleri kan izlerinin bittiği çöp konteynırı içerisinde de arama yaptı. Çöp kutusunda yapılan aramada atık malzemeler ve kıyafetler çıktı. Bankta bırakılan kıyafetler incelenmek üzere polis ekiplerince alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi

İntihar, Polis, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın HDP iddiasına yanıt: Hiçbir parti ile anayasa çalışmamız yok         
17:34
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi         
17:01
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 18:44:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bankta bırakılan çanta ve kıyafetler polisi alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei