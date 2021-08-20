Olay 17.30 sıralarında Körfez İlçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin banyosuna giren emekli polis Özer Öğütmen, dengesini kaybederek yere düşerken başını sert zemine çarptı. Öğütmen'in düştüğünü görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri emekli polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Özer Öğütmen'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi

Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi