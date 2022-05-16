Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm

16.05.2022 16:29
Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm

Son dakika haberine göre Samsun'da 44 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Samsun'da 44 yaşındaki bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası Hüseyin K.(44) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Evde bulunan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Hüseyin K.'nin banyoda ölmüş olduğunu tespit etti. Hüseyin K.'nin ölümü şüpheli bulurdu ve cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde bulunan 1'i kadın 2 kişi polise verdikleri bilgide Hüseyin K.'nin gece alkol ile birlikte uyuşturucu içtiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm
Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm
Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm
Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm
Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm

YORUMLAR
500
Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek Samsun'da yakalanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yenidoğan, İlkadım, Otopsi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Banyoda şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement