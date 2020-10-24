Son dakika! Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün yüzeyinde binlerce balığın kümeler halinde durmasını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, olumsuz bir şeyin olmadığını söyledi. Arslan, "Topluluk oluşturan balıkların tamamen beslenme davranışı içerisinde olduğunu görüyoruz" dedi.

Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı Gölü'nün Ormanağzı köyüne doğru olan kısmında su yüzeyinde gruplar halinde hareket eden sazan balıkları görenleri şaşırttı. Aralarında 10 metre olmak üzere kümeler halinde gölün yüzeyinde duran balıklar yetkilileri harekete geçirdi. Yaşayan bu olay üzerine Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sudan numune alarak incelenmek üzere Erzurum'a gönderdi. Balıkların toplu halde hareket ettiğini gören vatandaşlar ilk kez bu şekilde bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Ayvalı Baraj Gölü'ndeki su seviyesindeki azalma da gözle görülür hale geldi. Balıkların toplu halde hareket etme görüntülerini değerlendiren Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan, mevsimsel değişiklerle balıkların suda farklı hareket haline girdiğini söyledi. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri olduğunu belirten Murat Arslan şunları söyledi: "Balıklar sucul ortamlarda topluluk oluşturabilirler. Topluluk oluşturmanın balıklar açısından sosyal nedenleri var. Üreme amaçlı bir araya gelme, en önemlisi beslenme davranışı olarak topluluk oluşturma var. Siz normal süreç içerisinde bir baraj gölünün kenarına gittiğiniz zaman kitleler halinde topluluk oluşturmuş balıkları muhtemelen göremiyorsunuzdur. Özellikle yaz ayları içerisinde su tabakalaşması oluşup stabil bir durum oluştuğunda bunu pek göremiyorsunuzdur. Hakeza kışları da böyle bir durum göremiyorsunuzdur ki bu dönemde baraj göllerinde özellikle suyun alt kısımları daha sıcaktır, üst kısımları daha soğuktur. Çünkü atmosferle direk ilişki içerisinde olduğu için dolayısıyla orada balıklar daha alt kısımlardadır. Yazın da suyun üst tabakaları sıcaklık açısından balıkların yaşam sınırlarını zorlayacak kadar sıcak olabilir. Daha aşağılarda görünmeleri mümkündür. Özellikle şu anda sonbaharda suların sabit, stabil durumdan çıktığı bir karışım dönemi tabiri caizse atmosferik olayların çok keskin bir şekilde değiştiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde sular bir karışım mekanizmasına giriyorlar. Sularda bir karışım oluyor. Yani sular alt üst oluyor diyebiliriz. Özellikle nehirlerin giriş noktalarında bu karışımlar biraz daha fazla olabiliyor. Sonbaharda özellikle bizim bu bölgemizde gündüz ve gece sıcaklık farkları bariz bir şekilde oluşuyor. Bu da özellikle durgun sularda baraj göllerinde, yüzey sularında lokal lokal keskin sıcaklık değişimlerine sebep olabilir. Bu da özellikle bazı bölgelerde uygun sıcaklık bölgelerde karışımın da etkisiyle zengin bir besin zinciri oluşturabilir. Yani oralarda zengin bir besin madde içeriğiyle birlikte fitoplanktonlar ve onlara bağlı olarak zooplankton gelişimini tetikleyebilir. Dolayısıyla bildiğimiz gibi balıkların hayatı yem aramakla geçer. Beslenmek için yem peşinde koşmakla geçer. Baktığımız zaman topluluk oluşturan balıkların da tamamen beslenme davranışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu lokal lokal oluşan uygun ortamlarda sıcaklığa ve karışıma dayalı, bu uygun zengin besin içeriği olan ortamlarda bu balıkların mutlu bir şekilde beslendiklerini görebiliyoruz."