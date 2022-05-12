Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ

12.05.2022 12:46
Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyündeki barakada yalnız yaşadığı belirtilen Cemalettin Solakoğlu (56), çıkan yangında 2 köpeğiyle hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyündeki barakada yalnız yaşadığı belirtilen Cemalettin Solakoğlu (56), çıkan yangında 2 köpeğiyle hayatını kaybetti.

Yangın, Süleyman Solakoğlu'nun yalnız yaşadığı barakada çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, küle dönen barakada Solakoğlu'nun cansız bedenini buldu. Solakoğlu'nun baktığı 5 köpekten 2'sinin de yangında öldüğü belirlendi. Kurtulan 3 köpeğin ise vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. Solakoğlu'nun kayınbiraderi Bayram Özdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Hayretler içinde kaldık, şaşırdık. İtfaiye ve jandarma buradaydı. Müdahale ettiler ama maalesef kendisini kaybettik. Bazen mum bazen de soba kullanıyordu. Alkol de alıyordu. Her zaman burada kalmıyordu" dedi. Solakoğlu'nun cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ
Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ
Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ
Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ

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Sazlıdere, Jandarma, İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BARAKADA ÇIKAN YANGINDA 2 KÖPEĞİYLE ÖLDÜ - Son Dakika
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