Son dakika! Barcelona'dan Moussa Wague transferi için Fenerbahçe'ye kötü haber!

Barcelona, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Wague için bonservis ücretini belirledi.

İspanyol basınının haberine göre Barcelona, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 21 yaşındaki sağ bek için 9 milyon euro bonservis ücreti istedi.

Wague ile Fenerbahçe'nin dışında West Ham ve Marsilya'nın da ilgilendiği kaydedildi. Genç futbolcu Barcelona'da sadece 5 maça çıkabilirken 2 asist yapmıştı.