Son dakika... Barcelona'nın mali durumu alarm veriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Barcelona'nın transfer ettiği oyuncular nedeniyle 196,7 milyon avroluk borcu olduğu açıklandı.

Barcelona Kulübünün kamuoyuyla paylaştığı mali verilerine göre, 2018-2019 sezonunda 217 milyon avro olan kulüp borcunun sadece bir sezonda yüzde 55,5 artarak 488 milyon avroya çıktığı görüldü.

Mali olarak zorlu ve hassas bir dönemden geçen Barcelona'nın futbolcu transferlerinden dolayı kulüplere olan toplam borcunun 196,7 milyon avroyu bulduğu bildirildi.

Barcelona'nın borcu olduğu kulüplerden bazıları şu şekilde sıralandı:

Bordo (Malcom), Gremio (Arthur), Valencia ve Liverpool (Coutinho), Ajax (De Jong), Juventus (Matheus Pereira ve Pjanic), Braga (Trincao), Villarreal (Denis Suarez), Bayern Münih (Arturo Vidal), Sap Paulo (Emerson), Eibar (Cucurella), Real Betis (Junior Firpo), Las Palmas (Pedro Gonzalez), Palmeiras (Matheus Fernandes)

Katalan kulübünün diğer spor kulüplerinden alacağının ise 46,4 milyon avro olduğu, bu yüzden kasasının 150,3 milyon avroluk ekside bulunduğu gözlendi.

Diğer yandan İspanyol basını Barcelona Kulübünün, sporcularının maaşını ödemekte zorlandığını ve önümüzdeki günlerde 100 milyon avroluk banka kredisi alabileceğini iddia etti.

Koeman, kulübün mali durumunu yorumladı

Futbolcuların bu ayki maaşlarını almadığı yönündeki iddialara basın toplantısında cevap veren teknik direktör Ronald Koeman, "Gerçekten bilmiyorum. Futbolculara sormadan ve yanıtını almadan bu konuda konuşamam. Tüm takımlar Kovid-19'dan ekonomik olarak zorluklar yaşıyor. Sadece burada değil, her kulüp şu anda ekside bilanço açıklayabilir. Futbolcuların bu konudan çok etkilendiğini görmedim. Maaşlarımızı indirerek, hepimiz kulübe yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da normal şartlarda 24 Ocak'ta yapılması öngörülen kulüp başkanlık seçimi, Kovid-19 vakalarındaki artıştan dolayı 7 Mart'a ertelenmişti.

Vekaleten Carles Tusquets'in yürüttüğü başkanlık için Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa yarışıyor.