Son dakika! Barcelona'nın yeni transferi Bosna Hersekli Pjanic Kovid 19'a yakalandı

Barcelona, bu yaz Juventus 'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:49

Kaynak: AA

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