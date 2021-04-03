Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu

03.04.2021 11:30

Son dakika habere göre Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu Elazığ'da 3 yıldır rahatsızlığı bulunan ancak hastaneye başvurmayan 1 çocuk annesi kadın, bardağı taşıyamaz hale gelince gittiği hastanede yapılan kontrolde sağ kolundaki şah ve atar damarı yüzde yüz tıkalı çıktı.

Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 yıldır rahatsızlığı bulunan ancak hastaneye başvurmayan 1 çocuk annesi kadın, bardağı taşıyamaz hale gelince gittiği hastanede yapılan kontrolde sağ kolundaki şah ve atar damarı yüzde yüz tıkalı çıktı. Hastanın kolu anjiyografi ve balon yöntemiyle yapılan operasyonla kesilmekten son anda kurtuldu.

Bir çocuk annesi Zülfiye Üzek (40), ani baş dönmesi ve göz kararması şikayetlerini annesinden kendisine geçen genetik Vertigo hastalığına bağlayarak uzun süre hastaneye başvurmadı. Fakat son 2 ay içerisinde sağ kolunda his azalması, güç kaybı ve soğukluk oluşmaya başladı. Son 10 gün içerisinde bir bardağı bile taşıyamaz hale gelen Üzek, Medical Park Elazığ Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sağ tarafındaki şah ve atar damarı yüzde yüz tıkalı olduğu tespit edilen hasta acil ameliyata alındı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu ve ekibi tarafından anjiyografi ve balon yönetimi ile tıkalı damar açılarak Üzek'in kolu kesilmekten kurtuldu.

"Sağ kolumu kesilmekten kurtardılar"

Yaklaşık 3 yıldır ani baş dönmeleri ve göz kararmalarının olduğunu anımsatan Zülfiye Üzek, "Ben bunu hep genetik olarak Vertigo hastalığı diye düşünüyordum. Hep Vertigo ilaçlarını kullanıyordum. Bu süreçte onlarla idare ediyordum. Son 2 aydır önce sağ kolumda his kaybı ve güçsüzlük vardı. Parmaklarım sürekli buz gibiydi. Bardağı elime alınca bir dakika sonra masaya bırakıyordum. Son 10 günde iyice güç kaybı yaşadım. Elimi kaldıramaz hale geldim. Ortopedik bir vaka olduğunu düşünerek ortopedi bölümüne gittim. Doktorumuz hemen beni acil olarak ultrasona gönderdi. Ultrason doktoru özellikle kolumun sağ tarafındaki şah damarlarıma baktı. Hocamız da çok şaşırdı. Kolay kolay böyle bir durumla karşılaşamayacaklarını söyledi. Şah damarlarım yüzde yüz tıkalıymış. Kolumda 2 gün boyunca hiç nabız yokmuş. Hayatımın tehlikede olduğunun farkında olmadan ayakta geziyormuşum. Beni kalp damar cerrahisi doktoruna yönlendirdi. Hocamızın yanına gittiğim zaman kolum mordu. Doktorumuz koluma bakınca hissiyatsızlık olduğunu anladı. Nabza bakınca da nabız alamadılar. Yaklaşık 1,5 saatlik bir operasyondan sonra sağ kolumu kesilmekten kurtardılar" dedi.

"Müdahale etmeseydik kolunu kaybedebilirdi"

Hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Orhan Doğdu, "Hastamız yaklaşık 15 gün önce sağ kolunda güçsüzlük, halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile geldi. Kendisine yaptığımız değerlendirmede, sağ kolundaki atar damarlarında akım olmadığını tespit ettik. Yaptığımız diğer bir tahlilde şah damarının tıkalı olduğunu gördük. Sağ kola ve şah damara giden atar damarın başından itibaren tıkalı olduğunu görünce anjiyografi yapma kararı aldık. Yaptığımız anjiyografide damarın yüzde yüz tıkalı olduğu tespit ettik. Bunun üzerine yaptığımız işlemde balon tedavisi ile hastanın sağ kolundaki damarı ve şah damarını açtık. Hasta böylece kolunun ısındığını söyledi. Akımın olduğunu gördük. Şimdi hastayı ilaç tedavisi ile takip etmeye devam edeceğiz. Oldukça tehlikeli ve riskli bir işlemdi. Zaten bu nedenle hasta ve hasta yakınının onayını aldık. Çünkü müdahale etmediğimiz bir durumda hastanın sağ kolunu kaybetme ihtimali vardı. Bu nedenle riskleri göze alarak işlemi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu
Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu
Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu
Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu

Genetik, Elazığ, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak         
11:32
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı         
10:03
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı         
08:21
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 12:20:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bardağı kaldıramayınca hastaneye gitti, kolu kesilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei