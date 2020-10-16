Barış Atay'a saldırı; Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

Barış Atay'a saldırı; Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

16.10.2020 13:42
Barış Atay'a saldırı; Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, System.String[]

Yüksel KOÇ / KADIKÖY'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu...

Yüksel KOÇ/ KADIKÖY'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Ö.C.'nin Barış Atay'ın çıktığı mekanın önünde göründüğü, el çırparak diğer üç kişiyi çağırdığı, Atay'ı takip etmeye başladıkları, olaydan sonra da taksiye binerek birlikte olay yerinden uzaklaştıkları anlatıldı.

DÖRT KİŞİ TAKİP EDEREK SALDIRMIŞ

Kadıköy'de 31 Ağustos tarihinde TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi tutuklanan üç şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu şüpheliler Ö.C., Ç.B. ve Ç.H.S. hakkında iddianame düzenlendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın olay günü Kadıköy'e eğlenmeye gittiği belirtilen iddianamede, "Gece 01.00 sıralarında arkadaşı ile eğlence merkezinden ayrıldığı, Dalga Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Ö.C.'nin arkasından bağırarak saldırdığı, müştekinin kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.S. ile kimliği belirlenemeyen müştekiye saldırdığı, yaklaşık 1 dakika boyunca müştekinin çeşitli bölgelerine vurdukları, ardından da olay yerinden kaçtıkları, müştekinin bu olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" belirtildi.

Barış Atay'ın olayı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olaydan sonra yakalanan şüphelilerin sokakta yürürken yol istedikleri Atay'ın kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığını ve milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri kaydedildi.

MEKANDAN ÇIKIŞINDAN İTİBAREN TAKİP ETMİŞLERİddianamede, incelenen kamera kayıtlarına göre Barış Atay ve arkadaşının eğlence mekanında çıktığı sırada şüpheli Ö.C.'nin eğlence mekanının önünde göründüğü, gerisinde bulunan üç kişiye el çırparak çağırdığı, ardından da Atay'ın yürüdüğü istikamete doğru yürüdükleri, daha sonra da birlikte koştukları, olayın ardından da birlikte taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları savunuldu.

KİMLİĞİNİ BİLEREK SALDIRMIŞLAROlayın meydana geldiği Dalga Sokak'ın 5 metre genişliğinde olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin gece 01.00 itibariyle bu sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağı, şüphelilerin müştekiyi mekandan çıkışından beri takip takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğu, saldırı sırasında 'şerefsiz, vatan haini' şeklinde bağırılması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin müştekinin kimliğini dair bilgileri bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği" belirtildi.

BİR KİŞİ İÇİN 3 YIL 10 AYA İKİ KİŞİ İÇİN DE 1 BUÇUK YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİİddianamede, şüpheli Ö.C.'nin, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.S.'nin de, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 6 aydan 1 buçuk  yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.


Barış Atay Mengüllü, İşçi Partisi, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barış Atay'a saldırı; Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına çalışıyoruz         
15:13
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti         
14:03
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti         
09:28
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:26:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Atay'a saldırı; Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei