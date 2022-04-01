MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

01.04.2022 16:15
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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