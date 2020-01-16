Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA'YA DÜŞTÜ

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi'ne giderek aileye acı haberi verdi. İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı'nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

Mustafa Alpaklı

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. Şehit Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"EVLADINI 8 GÜNLÜKKEN GÖRDÜ"

Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul'un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi.