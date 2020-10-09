- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde bölge huzura kavuştu- Terörden kurtulan Suriye'nin... - Son Dakika

- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümünde bölge huzura kavuştu

Terörden kurtulan Suriye'nin kuzeyinde halk güven içinde yaşıyor

TEL ABYAD - Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatının birinci yıl dönümünde halk huzura kavuşmanın mutluluğu içinde yaşıyor.

Türk askeri ile Suriye Milli Ordunun Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatının birinci yılı geride kaldı. Terörün zulmünden kurtarılan bölgede yaşayan halk, bir yıldır huzur içinde yaşıyor. Sokaklarının güven ve huzura kavuştuğu Telabyad kenti Akçakale Gümrük Kapısının da faaliyete girmesiyle altın çağını yaşıyor. Türkiye ile ticareti gelişen kette yaşam standardı da yükseldi.

Türk askerine teşekkür ediyoruz

Harekatın birinci yılını geride bıraktıklarını ve güven içerisinde yaşadıklarını söyleyen Muhammed Yasin, " Bu gün harekatın birinci yıl dönümü. Şimdi Telabyad çok iyi durumda, Türkiye ve askerlerine çok teşekkür ediyorum, Suriye Milli Orduya da teşekkür ediyorum. Bir daha burada savaş olmayacak. YPG terör örgütü artık bitti. İnşallah diğer yerleri de alırız" diye konuştu.