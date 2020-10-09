- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis... - Son Dakika

- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...

09.10.2020 16:31

- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu Yerel Meclis Binası açılışı gerçekleştirildi Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatının birinci yıl dönümünde şehitler için Telabyad'ta mevlit okutuldu.

- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü

Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu

Yerel Meclis Binası açılışı gerçekleştirildi

TEL ABYAD - Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatının birinci yıl dönümünde şehitler için Telabyad'ta mevlit okutuldu. Telabyad Yerel Meclisinin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatının birinci yılında şehitler için mevlit okutuldu. Telabyad Merkez Camisindeki mevlide Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte askeri yetkililer, kurum amirleri ve Suriyeli yöneticiler ile yerel güvenlik güçleri katıldı. Mevlitte Kuran'ı Kerim okunarak Türk ve Suriyeli şehitler için dua edildi. Mevlit programının ardından Suriye Yerel Meclisi için yapılan yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta kurban kesilerek dua edildi.

Bir yıl sonraki değişimi anlattı

Suriye'nin kuzeyinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "İlk cumayı beraber kılmıştık. Bu gün de yine mübarek bir gün, Cuma günü. Komutanlarımızla birlikte, yerel meclis başkanı ve üyeleriyle birlikte, iç güvenlik birimleri ve Suriye Milli Ordusu birimleriyle birlikte bir anma programı gerçekleştirdik. Bu vesileyle de meclis binasının açılışını yaptık. Geldiğimiz noktada Telabyad'ta, Resulayn'da da öyle Türkiye'nin bir ilçesinde devletten beklediğiniz kurumlar neyse burada da faaliyet gösteriyor. Gerekli personel istihdamlarının hepsi gerçekleştirildi ve kamu kurumu olarak nitelendirebileceğimiz bütün kurumlar Telabyad halkına ve Resulayn halkına yerelden istihdam edilen insanlarla ve bizim Türkiye'den görevlendirdiğimiz danışman arkadaşlarımızın rehberliğinde her geçen gün biraz daha konularına vakıf oluyorlar. Biraz daha vatandaşın dertleriyle dertleniyorlar. Her geçen gün bu kapasitenin ve etkinliğin arttığını görüyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu gelişen ticaret altyapısı tamamlanmış diğer hizmetlerle birlikte Telabyad, Resulayn bizim Akçakale'den, Ceylanpınar'dan ve Urfa'daki diğer ilçelerden hiçbir farkı olmayan, hatta bazı noktalarda daha iyi hizmetlere kavuşmuş olacak" diye konuştu.

- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...
- Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis...

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Barış Pınarı Harekatının yıl dönümü- Şehitler için Telabyad'ta mevlid okutuldu- Yerel Meclis... - Son Dakika

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