Ergene ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen servis ile trenin karıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükselirken, 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde de sürücünün işçileri adeta ölüme götürdüğü ortaya çıktı. Görüntülerde bariyer ve raylar kapalı olmasına rağmen sürücü Bilal Küllü, idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı servis aracı ile "S" çizerek bariyerleri aşmaya çalışırken, gelen yük treninin altında kalarak metrelerce savruluyor.
Hastanede tedavisi tamamlanan servis aracının sürücünün alınan ifadesinde ise, "Ben bariyerin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı anladım" dediği öğrenildi.
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne neden olma suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Bariyerleri aşmaya çalıştığı için 7 kişiyi ölüme sürükleyen servis sürücüsü tutuklandı - Son Dakika