Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

01.12.2020 14:19

Bartın Belediyesi, Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulunarak kente özgü 6 farklı yöresel tadın coğrafi işaretle tescillenmesini sağladı.

Bartın Belediyesi, Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulunarak kente özgü 6 farklı yöresel tadın coğrafi işaretle tescillenmesini sağladı.

Türk Patent Kurumu tarafından, Bartın'a özgü lezzetler arasında yer alan pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısına Coğrafi İşaret Tescil belgesi verildi.

Bartın Belediyesinin başvuruları sonucu Bartın'a özgü lezzetlerden pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı Türk Patent Kurumu tarafından Bartın adına Coğrafi İşaret Tescil belgesi ile tescillendi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı gibi Bartın'a özgü lezzetlerin tescillenmesi için üç yıldır çalışma yaptıklarını söyledi.

BİZİM BÖLGEMİZE HAS ÜRÜNLER

Başkan Akın Coğrafi İşaret Tescil belgesi alınan tatlı ve börek türlerinin Bartın'a has ürünler olduğunu vurgulayarak, "Bizim bildiğimiz 65 adet türde bize has yemek var bizim bildiğimiz şu an itibarıyla. Zaman zaman bunların Bartın'da sunumlarını yaptık ama coğrafi işaretleme almamıştık. Coğrafi işaretleme artık bizim patentimiz, Bartın'ın malı demektir. Satışını yaparken de bunun bir sunumu ve tarifi var. O tarife uyarak herkesin ticari satış yapması gerekiyor. Coğrafi işaretleme bunu gerektiriyor. Coğrafi işaretlemeleri aldığımız pirinçli mantı, tatlı börek, incir donduması, beyaz baklava, kabak burması ve ağda tatlısı için bizim bölgemize has ürünler." Dedi.

Bartın'a özgü lezzetlerin unutulmadan gelecek nesillere de aktarılabilmesi için tescil başvurularında bulunmaya devam edeceklerini de söyleyen Başkan Akın, "Nasip olursa altı yedi tane daha başvuruda bulunacağız. Pumpum çorbası, Bartın tarhanası, ıspıt yemeği, maydonoz dolması, haluçka, katı yoğurtlu kulaklı makarna, şapşap köfte ve Bartın gözlemesi için başvurularımız olacak. İlk etapta bunlara coğrafi işaret almaya çalışacağız." İfadelerinde bulundu.

Coğrafi İşaret Tescil belgesi alan ürünlerin tanıtımının ardından basın mensupları Bartın'a özgü yöresel lezzetleri tattı.

Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi
Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi
Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi
Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi

Bartın, Patent, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bartın'a özgü 6 lezzet coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika


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